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Тень звезды - трейлер
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Тень звезды. Трейлер

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Дата публикации: 9 июля 2020
Тень звезды – Популярный рэпер приезжает на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике славы, он уверен в себе. Вместе со звездой приезжают его менеджер, музыканты и девушка. Неожиданно на музыканта совершается покушение. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его менеджер решает нанять охранника. Складывается так, что охранником оказывается… девушка. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Телохранитель разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Однако, она узнала слишком много, и музыканту приходит время спасать своего телохранителя.
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Weteran Mc 16 мая 2025, 02:56
Оценка
"Тень звезды" - отечественная музыкально-детективная драма 2020 года с Павлом Прилучным в главной роли.

Сюжет рассказывает о популярном рэпере Name, который приезжает на гастроли в Санкт-Петербург.
В первый же день, не сумев прорваться в номер к любимому артисту, юная фанатка прыгает с крыши многоэтажки.
На фоне этого на рэпера совершается покушение и его директор нанимает телохранителя, которым является девушка.
Охраняя артиста, она попутно расследует заказчика и исполнителя покушения, при этом вскрывая тайны, о которых никто не должен был узнать.

Кино можно расценивать, как криминальная детективная мелодрама. Хотя смотрится вполне интересно, не давая зрителю скучать.
Так как это в какой-то степени фильм о музыке, в нём присутствуют, специально написанные треки в стиле рэп. Некоторые из них исполнил сам Павел Прилучный. И надо сказать, довольно таки, не плохо.

В целом, кино является проходным и одноразовым. Несмотря на то, что фильм крутился в кинотеатрах, он больше походит на чисто телевизионные проекты.

Моя оценка: 7 из 10. 👍
16 мая 2025, 02:56 Ответить
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