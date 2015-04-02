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Дориан Грей - отрывок
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Дориан Грей. Отрывок

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Дата публикации: 27 августа 2009
Дориан Грей – Молодой и невероятно красивый Дориан Грей приезжает в Лондон и попадает под влияние искателя приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана - в его красоте, ведь она поможет получить все удовольствия мира. Дориан заключает сделку с Дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полной распутства и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно, его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным. Проскитавшись по свету в поисках наслаждений 25 лет, Дориан возвращается на родину. Захваченный врасплох сильными чувствами, он впервые понял ценность взаимной любви. Но на пути к счастью железной преградой встало темное и загадочное прошлое Дориана…
Комментарии Обсудить в чате
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Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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