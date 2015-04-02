Дориан Грей
– Молодой и невероятно красивый Дориан Грей приезжает в Лондон и попадает под влияние искателя приключений лорда Уоттона. Он внушил юноше, что секрет успеха и счастья Дориана - в его красоте, ведь она поможет получить все удовольствия мира. Дориан заключает сделку с Дьяволом. Юноша заказывает свой портрет, и теперь вся грязь его жизни, полной распутства и преступных страстей, будет пачкать и портить полотно, его же собственное лицо останется вечно юным и прекрасным. Проскитавшись по свету в поисках наслаждений 25 лет, Дориан возвращается на родину. Захваченный врасплох сильными чувствами, он впервые понял ценность взаимной любви. Но на пути к счастью железной преградой встало темное и загадочное прошлое Дориана…
Авторизация по e-mail