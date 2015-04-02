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Загадочная история Бенджамина Баттона - трейлер
Киноафиша Трейлеры Загадочная история Бенджамина Баттона. Трейлер

Загадочная история Бенджамина Баттона. Трейлер

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Дата публикации: 29 сентября 2008
Загадочная история Бенджамина Баттона – Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет, а затем… начал молодеть. Этот человек, как и каждый из нас, не мог остановить время. Его путь в ХХI век, берущий свое начало в Новом Орлеане в 1918-м году в самом конце Первой Мировой войны, будет столь необычен, что вряд ли мог иметь место в жизни кого-либо другого. Фильм повествует о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь и о том, что остается с нами вне времени.
Комментарии Обсудить в чате
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Anna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Потрясающий фильм! Питт великолепен!!!! Очень жалею что смотрела его дома а не на большом экране! Отличная работа гримёров! Настоятельно советую посмотреть всем кто еще не смотрел! Море эмоций!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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