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Крик в общаге - тв ролик 1
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Крик в общаге. Тв ролик 1

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Дата публикации: 8 сентября 2009
Крик в общаге – Когда в результате нелепой случайности, вызванной глупой шуткой, неожиданно погибает девушка, пятеро ее подруг, живущих в общежитии Тета Пи, договариваются выбросить все, что может напомнить о ее гибели, и никогда больше не вспоминать об этом кошмаре. Но, год спустя таинственный киллер совершает на них несколько странных нападений. Во время выпускного вечера ситуация окончательно выходит из-под контроля, и девушки вынуждены сражаться, чтобы защитить свою жизнь.  
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5.9 Крик в общаге
Крик в общаге триллер, ужасы, 2009, США
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