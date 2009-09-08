Крик в общаге
– Когда в результате нелепой случайности, вызванной глупой шуткой, неожиданно погибает девушка, пятеро ее подруг, живущих в общежитии Тета Пи, договариваются выбросить все, что может напомнить о ее гибели, и никогда больше не вспоминать об этом кошмаре.
Но, год спустя таинственный киллер совершает на них несколько странных нападений. Во время выпускного вечера ситуация окончательно выходит из-под контроля, и девушки вынуждены сражаться, чтобы защитить свою жизнь.
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