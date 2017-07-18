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Ужас Амитивилля: Пробуждение. Трейлер
Ужас Амитивилля: Пробуждение. Трейлер
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Дата публикации: 25 августа 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
– Мать-одиночка переезжает со своими тремя детьми в «обитаемый» дом, даже не подозревая о кровавой истории их нового жилища. Каждый дом имеет историю. Этот имеет легенду.
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alinaburceva99
18 июля 2017, 22:47
почему нельзя показать фильм в более раннее время?
18 июля 2017, 22:47
0
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Киноафиша.инфо
19 июля 2017, 12:41
в ответ на сообщение
alinaburceva99 от 18 июля 2017, 22:47
Добрый день. Это фильм ужасов. Такие картины принято показывать в дневное и вечернее время.
19 июля 2017, 12:41
0
0
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SKY
19 июля 2017, 23:57
В кинотеатре трейлер выглядел пугающе)))
19 июля 2017, 23:57
1
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Эльза Радмировна Герасимова
4 августа 2017, 11:52
Оценка
К сожалению интересные моменты были вырезаны!!! И фильм шел не как заявлено 1.25, а 1.05
4 августа 2017, 11:52
0
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Киноафиша.инфо
4 августа 2017, 12:12
в ответ на сообщение
Эльза Радмировна Герасимова от 4 августа 2017, 11:52
Эльза, здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в каком городе и кинотеатре вы смотрели данный фильм?
Будем разбираться.
4 августа 2017, 12:12
0
0
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Эльза Радмировна Герасимова
5 августа 2017, 06:41
Оценка
г. Дюртюли, ТЦ Таныш
5 августа 2017, 06:41
0
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Киноафиша.инфо
7 августа 2017, 12:09
в ответ на сообщение
Эльза Радмировна Герасимова от 5 августа 2017, 06:41
Эльза, здравствуйте!
Сегодня свяжемся с кинотеатром, выясним, почему так вышло.
Спасибо за уточнение.
7 августа 2017, 12:09
0
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Ужас Амитивилля: Пробуждение
ужасы, триллер, 2017, США
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Уточните, пожалуйста, в каком городе и кинотеатре вы смотрели данный фильм?
Будем разбираться.
Сегодня свяжемся с кинотеатром, выясним, почему так вышло.
Спасибо за уточнение.
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