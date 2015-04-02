Мой папа Барышников
– Москва, 1986 год. Начинается Перестройка. Обаятельный и неуклюжий мальчик Боря учится в хореографическом училище Большого Театра, любит музыку диско, мечтает танцевать с самой красивой девчонкой в классе и раскрывает удивительную тайну: его отец – великий танцор Михаил Барышников...
Cовременный и жизнеутверждающий взгляд на не столь отдаленную эпоху, когда все мы жили в одинаковых квартирах с одинаковой мебелью и носили одинаковую одежду. А мечтали – быть разными.
После Барышникова кино вообще уже не интересно было, на контрасте с Белыми ночами безэмоционально совсем. Для комедии не смешно, для драмы конфликта нет захватывающего. Сатира, говорят, там есть. Вот пытаюсь вспомнить и не получается, беззубо же. Как листики из раскрашенной бумаги к облезлым кустам привязывали, что ли?
Снисходительный такой авторский взгляд и как-бы свысока на Российскую перестроечную пору.
Актер Дима замечательный. Естественный, и не боится быть смешным и нелепым, по-моему, это трудно очень. Его финальный танец "а-ля Барышников" запомнился, это маленький шедевр.
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