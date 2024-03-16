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Первая дуэль - trailer
Киноафиша Трейлеры Первая дуэль. Trailer

Первая дуэль. Trailer

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Дата публикации: 19 декабря 2023
Первая дуэль – Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль – была верным способом ее отстоять. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.
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tanja24_01 16 марта 2024, 20:16
Оценка
Действие фильма происходит в 1887 году в Париже. На экране будто реализовано действие какого-то романа, но тема ещё не настолько заезжена (поединки фехтовальщиков за честь, зарождающее равноправие).\
Как переплетется жизнь \"Мастера клинка\" Клемана Лаказа и своенравной француженки Асти Де Вальсер, да и что вообще их может столкнуть на какой либо один путь - посмотрите, узнаете 🙃\
16 марта 2024, 20:16 Ответить
Comon 21 марта 2024, 10:03
Оценка
Отличный качественный брутальный фильм. Пособие для абсолютно всех фильмов - как надо фехтовать, фехтование на высочайшем уровне. Сюжет и игра актёров - супер, вообщем истинно французский фильм, вот здесь они молодцы, когда они сами - французы)
21 марта 2024, 10:03 Ответить
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