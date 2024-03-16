Первая дуэль
– Париж, 1887 год. Время, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль – была верным способом ее отстоять. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.
Как переплетется жизнь \"Мастера клинка\" Клемана Лаказа и своенравной француженки Асти Де Вальсер, да и что вообще их может столкнуть на какой либо один путь - посмотрите, узнаете 🙃\
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