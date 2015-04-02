Мамма Миа!
– Независимая мать-одиночка владеет небольшим отелем на идиллическом греческом острове. Донна собирается отпустить во взрослую жизнь свою дочь Софи, которую она вырастила одна. Донна пригласила на свадьбу Софи своих давних подруг — практичную Рози и богатую Таню, побывавшую уже не в одном браке. Когда-то они вместе пели в группе "Донна и Динамо". Однако Софи тайком пригласила троих собственных гостей. Пытаясь понять, кто ее отец, она приглашает троих мужчин из прошлого Донны в средиземноморский рай, который они посещали двадцать лет назад. В течение 24 волшебных и хаотических часов расцветет новая любовь, а старые романы снова станут актуальными на этом роскошном острове, полном возможностей.
не дай Бог наши озвучат по-своему, тогда смотреть нет смысла. в кино пойду только если будет с субтитрами идти.
По-моему замечательный фильм, все песни отлично исполнены, музыка классная.. Для истинных ценителей ABBA - очень даже замечательно.. И если уж мызыканты этой группы учавствовали в создании фильма - то плохо быть не может полюбом. Отличный фильм!
Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения был продан СЕМПЛ Мадонне, которая его там куда-то вставила (а может даже и вынула потом, а может даже медленно, а может даже и поводила им туда-сюда для полного сатисфэкшена). ЭТО было исключение. Откуда взялся прожект абба-тинс не знаю и даже не интересовался, но это другое. Я вот далекий от этой музыки человек, более того считаю это не музыкой вобще, но заслуги надо признавать и уважать.. Короче пипец.. В очередной раз услышали модное слово кАвер и давай его пидалировать. Молчите уже лучше, если даже погуглить в верном направлении мозгов нет.
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