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Мамма Миа! - трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Мамма Миа!. Трейлер 1

Мамма Миа!. Трейлер 1

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Дата публикации: 30 сентября 2008
Мамма Миа! – Независимая мать-одиночка владеет небольшим отелем на идиллическом греческом острове. Донна собирается отпустить во взрослую жизнь свою дочь Софи, которую она вырастила одна. Донна пригласила на свадьбу Софи своих давних подруг — практичную Рози и богатую Таню, побывавшую уже не в одном браке. Когда-то они вместе пели в группе "Донна и Динамо". Однако Софи тайком пригласила троих собственных гостей. Пытаясь понять, кто ее отец, она приглашает троих мужчин из прошлого Донны в средиземноморский рай, который они посещали двадцать лет назад. В течение 24 волшебных и хаотических часов расцветет новая любовь, а старые романы снова станут актуальными на этом роскошном острове, полном возможностей.
Комментарии Обсудить в чате
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Crafty 2 апреля 2015, 12:51
смотрела в оригинале - замечательный фильм!)) 5 баллов!😂



не дай Бог наши озвучат по-своему, тогда смотреть нет смысла. в кино пойду только если будет с субтитрами идти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
вав 2 апреля 2015, 12:51
дада крутой фильм..ток боюсь с переводом наши намутят
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
пам парам 2 апреля 2015, 12:51
даа..смотрел в лондоне.понравилось
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ELA 2 апреля 2015, 12:51
Ух! Офигенный фильм!!! То смеешься до коликов в животе, то слезы на глаза наворачиваются!!!! А песни просто супер!!!!!!!✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lalipato 2 апреля 2015, 12:51
✊ очень легкий позитивный фильмец. И нормально , что далек от реальности. ✊ Это же мюзикл. И то, что поют реальные актеры тоже клево, где еще услышишь!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Максымкоо 2 апреля 2015, 12:51
фильм супер ))) поржал ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Atemi 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, что народ ожидал от этого фильма, что начинает писать, что это фейк и на троечку..

По-моему замечательный фильм, все песни отлично исполнены, музыка классная.. Для истинных ценителей ABBA - очень даже замечательно.. И если уж мызыканты этой группы учавствовали в создании фильма - то плохо быть не может полюбом. Отличный фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КЕНИ 2 апреля 2015, 12:51
дану ...лажа...)))✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Владимир75 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 18/10/2008 - 23:54:05


Каверов АББА? Множество? Да вы о чем вобще? Абба не продает каверверсий. В качестве исключения был продан СЕМПЛ Мадонне, которая его там куда-то вставила (а может даже и вынула потом, а может даже медленно, а может даже и поводила им туда-сюда для полного сатисфэкшена). ЭТО было исключение. Откуда взялся прожект абба-тинс не знаю и даже не интересовался, но это другое. Я вот далекий от этой музыки человек, более того считаю это не музыкой вобще, но заслуги надо признавать и уважать.. Короче пипец.. В очередной раз услышали модное слово кАвер и давай его пидалировать. Молчите уже лучше, если даже погуглить в верном направлении мозгов нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Владимир75 2 апреля 2015, 12:51
И совсем пипец: христианская музыка, у АББА? ...ЕЦ, дайте две -))))))))))))))))) ...дь, без комментариев✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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7.1 Мамма Миа!
Мамма Миа! комедия, мелодрама, мюзикл, 2008, Великобритания / США
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