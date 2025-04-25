Сущность. Семейный кошмар
– После смерти бабушки активная и успешная Розарио возвращается в родной дом. Из-за катаклизма в городе скорая помощь никак не может до него добраться, и девушке приходится провести ночь с усопшей. Сосед рассказывает, что бабушка очень скучала по внучке и молилась за нее каждую ночь. Но когда с наступлением темноты дом превращается в портал потустороннего, и ее начинает атаковать зловещая сила, Розарио понимает, кому молилась бабушка на самом деле. Теперь девушке предстоит столкнуться с демонической сущностью один на один. Чтобы спастись, Розарио нужно узнать тайны своего рода и оборвать семейный кошмар.
