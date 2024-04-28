Майор Гром: Игра
– Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
Эмоций вагон и маленькая тележка, даже после того, как ушла из кинотеатра. Обожаю эту вселенную и персонажей. Надеюсь, Баббл и дальше будут ее развивать.
Хорошая работа,Олег Трофим и BUBBLE
Но по времени слишком затянули. Под конец фильма уже все ёрзали в креслах. Было бы лучше, если бы по времени он шел меньше. А так, нормально.
Минусы- Рыжий
#поддержитегрома
Такой классный фильм, прям очень зашёл, 100/10🔥🔥🔥
Классные шутки, много отсылок и гора мемов😂😂😂
Интересный и захватывающий сюжет, местами радуешься и угараешь, а местами сочувствуешь и плачешь😂😭
Нам очень понравился фильм, советую всем сходить, но перед этим желательно посмотреть Чумного Доктора😉
Почему фильм сняли с продажи?((
Пишу очевидные вещи, но съемочная группа брала за основу западный кинемотограф, их фильмы, но со сменой локации на россию. Этот фильм отличается от российских фильмов лишь своим закосом на зарубежные фильмы, тем он многим и понравился. Особенно на фоне очевидных, унилых и скучных российских фильмов, то про войну, то про пьянку. Попросту не из чего выбирать.
Но им не тягаться с марвелом и дс, хоть и вся это комиксная пересъёмка, создана
лишь для потребителей, которым нужны лишь эмоции и отдать должное съемочной команде и сценаристам, они умеют разводить на эмоции, хоть и весьма очевидными способами, но малолетним и простым зрителям этого вполне хватит
Фильм ещё будет в прокате или уже всё??
Майор полиции Игорь Гром, поймавший и обезвредивший «Чумного Доктора», стал настоящим героем для всего Санкт-Петербурга. Теперь вечерами он свободно мог наслаждаться компанией со своей любимой журналисткой Юлией Пчёлкиной. Пока их идиллию не нарушил террорист, называющий себя Призрак. Грому брошен очередной вызов: либо он подаст в отставку, либо Питер будет подвержен серии мощных взрывов. Но разве майор может бросить город? Он обязан найти нового злодея, во что бы то не стало.
Кино интересное, с очень запутанным и напряжённым сюжетом. Если к середине фильма вы начнёте догадываться, кто тот самый злодей - забудьте, ваша версия окажется не верной. Интрига будет держаться до самого финала.
Плюс ко всему, фильм насыщен атмосферными кадрами, шикарными спецэффектами и мощным, эпичным звуковым сопровождением.
«Майор Гром: Игра» - это боевик на грани фантастики, снятый с русской душой, который вам явно захочется, спустя какое-то время, пересмотреть. Мне то уж точно.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
В общем фильм не понравился от слова совсем, продвигать героя, который должен быть примером для нашей молодёжи, как алкоголика и быдло - это ужасно.
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