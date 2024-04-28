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Майор Гром: Игра - тизер-трейлер
Киноафиша Трейлеры Майор Гром: Игра. Тизер-трейлер

Майор Гром: Игра. Тизер-трейлер

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Дата публикации: 9 января 2024
Майор Гром: Игра – Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
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Лето В штанаХ 28 апреля 2024, 12:46
Оценка
Для меня это самый долгожданный фильм в этом году, уверенна, что он всех порадует. Фильм можно смотреть без ознакомления с предыдущими фильмами.
28 апреля 2024, 12:46 Ответить
Киноафиша.инфо 28 апреля 2024, 17:05
в ответ на сообщение Лето В штанаХ от 28 апреля 2024, 12:46
Ждём с вами всей Киноафишей 😎
28 апреля 2024, 17:05 Ответить
Виктория Зое 14 мая 2024, 14:20
а будет ли покупка билетов за день/два до выхода фильма в прокат?
14 мая 2024, 14:20 Ответить
Лето В штанаХ 17 мая 2024, 14:33
в ответ на сообщение Виктория Зое от 14 мая 2024, 14:20
Оценка
Тот же вопрос🥹
17 мая 2024, 14:33 Ответить
Дарья Чикарина 21 мая 2024, 03:00
Оценка
Уже слежу как бы купить билет на него. Надеюсь смогу на премьеру. Ну в крайнем случае конечно 25 мая 😭🤧
21 мая 2024, 03:00 Ответить
Morgana Pendragon 22 мая 2024, 20:30
Оценка
Есть билеты сейчас, покупайте
22 мая 2024, 20:30 Ответить
Morgana Pendragon 22 мая 2024, 20:45
Оценка
Кто пойдёт 23?!
22 мая 2024, 20:45 Ответить
Киноафиша.инфо 23 мая 2024, 19:12
в ответ на сообщение Morgana Pendragon от 22 мая 2024, 20:45
Мы!
23 мая 2024, 19:12 Ответить
Borash Ia 23 мая 2024, 19:21
Оценка
Спасибо большое за очень классное кино! Вот недавно только вернулась с него, это просто бомба! 😄 Вы очень хорошо постарались, спасибо вам.Это очень круто!
23 мая 2024, 19:21 Ответить
Maria Mari 23 мая 2024, 23:01
Оценка
26,27 будут сеансы в молле?
23 мая 2024, 23:01 Ответить
Лето В штанаХ 24 мая 2024, 18:01
Оценка
Когда будет премьера в Кишинёве? В каком кинотеатре?
24 мая 2024, 18:01 Ответить
Киноафиша.инфо 24 мая 2024, 18:09
в ответ на сообщение Лето В штанаХ от 24 мая 2024, 18:01
Следите за нашей афишей, чтобы ничего не пропустить 🙌🏻
24 мая 2024, 18:09 Ответить
Артём Зеленков 24 мая 2024, 18:26
Оценка
- 😊😊😊🥳🥳🥳🤯🤯🤯😱😱😱😈😈😈💀💀💀👉🏻👈🏻 😝😝😝🤟🏻🤟🏻🤟🏻❤❤❤
24 мая 2024, 18:26 Ответить
User 25 мая 2024, 11:31
Оценка
Потрясающее кино
25 мая 2024, 11:31 Ответить
Илюша Фамилия 25 мая 2024, 15:09
Оценка
нормис
25 мая 2024, 15:09 Ответить
Лето В штанаХ 25 мая 2024, 18:20
Оценка
Кто-нибудь в курсе, будет ли премьера в Кишиневе? Если да, то какого числа и в каком кинотеатре??
25 мая 2024, 18:20 Ответить
Лето В штанаХ 25 мая 2024, 18:21
в ответ на сообщение Borash Ia от 23 мая 2024, 19:21
Оценка
В каком городе и кинотеатре смотрели?
25 мая 2024, 18:21 Ответить
Киноафиша.инфо 25 мая 2024, 18:35
в ответ на сообщение User от 25 мая 2024, 11:31
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
25 мая 2024, 18:35 Ответить
Ярослав Бородин 25 мая 2024, 19:33
Оценка
Хорошо передает события комикса
25 мая 2024, 19:33 Ответить
zariczkaya.nastya 25 мая 2024, 22:33
Оценка
Отличный фильм!
25 мая 2024, 22:33 Ответить
Pavel.Rashchupkin 26 мая 2024, 07:30
Оценка
Очень хороший фильм.
26 мая 2024, 07:30 Ответить
olywkl 26 мая 2024, 11:23
Оценка
каждый день по несколько раз захожу сюда в надежде,что фильм появился в расписании, пожалуйста,скажите когда премьера в Кишиневе..
26 мая 2024, 11:23 Ответить
perekozha2001 26 мая 2024, 16:29
Оценка
Интересный сюжет, хорошая актерская игра. Очень ждала этот фильм , пойду ещё раз, отфильма остались только положительные эмоции. Все кто идёт хорошего просмотра.
26 мая 2024, 16:29 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2024, 17:54
в ответ на сообщение perekozha2001 от 26 мая 2024, 16:29
А в перерыве между походами можно пересмотреть первую часть 😎
26 мая 2024, 17:54 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2024, 17:55
в ответ на сообщение olywkl от 26 мая 2024, 11:23
К сожалению, мы не владеем такой информацией 😞
26 мая 2024, 17:55 Ответить
Лето В штанаХ 26 мая 2024, 18:37
в ответ на сообщение olywkl от 26 мая 2024, 11:23
Оценка
ГОСПОДИ, ТОЖЕ САМОЕ!! УМОЛЯЮ, ЕСЛИ НАЙДЕШЬ ГДЕ МОЖНО В КИНО ПОСМОТРЕТЬ ИГРУ, ТО ОТВЕТЬ МНЕ ПРЯМО ЗДЕСЬ, ВСЕ РАВНО ЗАХОЖУ СЮДА 2 раз на день😭😭
26 мая 2024, 18:37 Ответить
y.s.turchina 26 мая 2024, 19:11
Оценка
Матерь моя, лучшее ✨\
Эмоций вагон и маленькая тележка, даже после того, как ушла из кинотеатра. Обожаю эту вселенную и персонажей. Надеюсь, Баббл и дальше будут ее развивать.
26 мая 2024, 19:11 Ответить
matveyr09 26 мая 2024, 19:25
Оценка
Чуть-чуть перемудрили, а так кайф
26 мая 2024, 19:25 Ответить
Сергей Жевжиков 26 мая 2024, 21:24
Фильм не о чём, сплошной дешёвый винегрет.
26 мая 2024, 21:24 Ответить
Яна Евдокимова 27 мая 2024, 00:28
Оценка
Кто пишет что фильм не о чём,пойдите почитайте комикс,а так фильм просто пушка.
Хорошая работа,Олег Трофим и BUBBLE
27 мая 2024, 00:28 Ответить
andrey.pup 27 мая 2024, 04:13
Оценка
Потеря денег и времени, Фильм показывающий и делающий человека дебилом, в нем нет ни смысла ни красоты, вопрос зачем делать такие фильмы? Только что бы формировать людей в РФ конченными
27 мая 2024, 04:13 Ответить
wandted 27 мая 2024, 08:36
в ответ на сообщение andrey.pup от 27 мая 2024, 04:13
Оценка
Кого - то он действительно мог сформировать конченным, но это исключение, как можно было убедиться на вашем примере.
27 мая 2024, 08:36 Ответить
Comon 27 мая 2024, 21:08
Оценка
Пол фильма - норм, вторая половина - полный бред, и очень сильно затянуто, вполне хватило бы и 100-110минут. Хабенский нормуль, вот такие злые роли ему надо играть, отводить пар с основной работы
27 мая 2024, 21:08 Ответить
Елена Белая 28 мая 2024, 11:46
Оценка
Отличный. Сюжет в динамике, шутейки, и конечно, любовь. Правда, идёт он не 3 часа, рекламы напихали минут на 25. Наверно, чистого времени 2,5. К просмотру рекомендую)
28 мая 2024, 11:46 Ответить
olywkl 28 мая 2024, 15:02
в ответ на сообщение Лето В штанаХ от 26 мая 2024, 18:37
Оценка
видимо не видать нам игру на большом экране 😔
28 мая 2024, 15:02 Ответить
User 28 мая 2024, 15:31
Оценка
Красивые декорации, хорошая работа оператора, но игра главного актера, подбор остальных актеров, сюжет не очень! Захотелось спать на половине фильма
28 мая 2024, 15:31 Ответить
Максим Елистратов 28 мая 2024, 21:48
Оценка
Нам с девушкой очень понравился фильм, хоть и не привыкли смотреть такие длинные. Ничем не уступаем фильмам Marvel, а в некоторых момоеетах наоборот даже кажется взрослей и логичней фильм. Всем рекомендую сходить на него!😏
28 мая 2024, 21:48 Ответить
Лето В штанаХ 29 мая 2024, 11:52
в ответ на сообщение Максим Елистратов от 28 мая 2024, 21:48
Оценка
В каком городе и кинотеатре смотрели?
29 мая 2024, 11:52 Ответить
Лето В штанаХ 29 мая 2024, 11:52
в ответ на сообщение olywkl от 28 мая 2024, 15:02
Оценка
НЕЕЕЕЕЕЕТТТТ!!! 😭😭😭😭😭😭
29 мая 2024, 11:52 Ответить
МАЛЬЧИК ПРО100 МАЛЬЧИК 29 мая 2024, 17:32
больше боевиков,только и копируют запад. только под свой лад!
29 мая 2024, 17:32 Ответить
Киноафиша.инфо 29 мая 2024, 18:24
в ответ на сообщение МАЛЬЧИК ПРО100 МАЛЬЧИК от 29 мая 2024, 17:32
Но фильм ведь основан на российском комиксе 🤔
29 мая 2024, 18:24 Ответить
lyudmila.denisowa2012 30 мая 2024, 19:34
Фильм неплохой. Сюжет интересный.\
Но по времени слишком затянули. Под конец фильма уже все ёрзали в креслах. Было бы лучше, если бы по времени он шел меньше. А так, нормально.
30 мая 2024, 19:34 Ответить
Дмитрий Левченко 30 мая 2024, 20:23
Оценка
После трейлера думал, что вторая часть - проходная, но ошибся. Ходили втроем в кино. Всем понравился.
30 мая 2024, 20:23 Ответить
letonabuki0 31 мая 2024, 21:09
Плюсы- сероволки
Минусы- Рыжий
31 мая 2024, 21:09 Ответить
superbia9797 1 июня 2024, 23:07
Оценка
Фильм интересный,
1 июня 2024, 23:07 Ответить
Лариса Киселева 2 июня 2024, 15:32
Ну что сказать!!! Молодцы 👏. Наконец-то научились снимать. Не уступает \"Валериан и город 1000 планет\"
2 июня 2024, 15:32 Ответить
Дмитрий Калмыков 3 июня 2024, 11:01
Оценка
Как по мне 2 часть вышла лучше 1. Майор Гром игра стал куда взрослее, интереснее и масштабнее прошлой части. В общем моя оценка 10 из 10 и я желаю Bubble удачи и хорошего развития их киновселенной.
3 июня 2024, 11:01 Ответить
Morgana Pendragon 4 июня 2024, 20:45
Оценка
Ходила в кино уже 3 раза. Фильм шикарен, бабл спасибо за такую огромную работу, правда доход от фильма желает лучшего. Всей душой надеюсь, что окупится! Олег Трофим снял шикарный блокбастер, сюжет - очень интересный, продуманный, отличается от комикса, но концепцию не потерял. Отличное продолжение, советую ВСЕМ!!! Вот честно, снято с душой, качественно, а главное - интересно. Держит в напряжение все время, много интригующих элементов, даже мне, как фанату, было максимально неожиданно видеть такие повторы событий. 100/10, минусы есть естественно, киноляпы да и серьезные кинокритики найдут к чему придраться, но посмотреть - стоит. Конечно будьте готовы запасаться салфетками, потому что фильм очень душевный и есть парочку грустных моментов, в общем: хорошмй детектив, драма, и боевик!! Всем в кино
4 июня 2024, 20:45 Ответить
Милана Фоминская 6 июня 2024, 18:53
Фильм ещё будет в прокате?
6 июня 2024, 18:53 Ответить
Александра Ок 6 июня 2024, 20:57
Оценка
Мне понравился ,прикольная реализация мне зашло
6 июня 2024, 20:57 Ответить
Киноафиша.инфо 7 июня 2024, 18:19
в ответ на сообщение Александра Ок от 6 июня 2024, 20:57
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
7 июня 2024, 18:19 Ответить
Карина Гельдиева 8 июня 2024, 13:32
Оценка
Лучший фильм за последнее время, надеюсь, он в скором времени окупится
8 июня 2024, 13:32 Ответить
Жена Хёнджина 8 июня 2024, 15:09
Оценка
Скажу честно, ходила я на грома уже два раза, но он ни как не надоест! лучший фильм, который я смотрела. надеюсь, его окупят, и сделаю продолжение!
8 июня 2024, 15:09 Ответить
xiaoyahochutedya27 9 июня 2024, 11:47
Оценка
Идите на мги
9 июня 2024, 11:47 Ответить
Rina Shukurova 10 июня 2024, 22:34
Оценка
люди, это один из лучших современных фильмов снятых в россии! сходите по несколько раз, скажите друзьям, родственникам, знакомым. эти фильмы не должны заканчиваться❤️‍🔥😍
10 июня 2024, 22:34 Ответить
Лиза Бердина 12 июня 2024, 10:45
Здравствуйте, кто-то знает до какого числа прокат фильма Майор гром:игра?
12 июня 2024, 10:45 Ответить
Ксения Зарецкая 12 июня 2024, 17:23
Оценка
Как по мне, сюжет немного перезагрузили, а концовка не совсем понятна. Если сняли 2 часть с акцентом на продолжение, то лучше уж остановиться. Смотреть можно, эффекты хорошие, анимация даже есть(супер), но, но...
12 июня 2024, 17:23 Ответить
Киноафиша.инфо 12 июня 2024, 18:30
в ответ на сообщение Ксения Зарецкая от 12 июня 2024, 17:23
Но ждём 3-й фильм 🍿
12 июня 2024, 18:30 Ответить
svetacheburyak 12 июня 2024, 20:14
Оценка
Скучная мелодрама,
12 июня 2024, 20:14 Ответить
kobkonasta 12 июня 2024, 20:42
Оценка
Очень хороший фильм!! Первую часть не смотрела, сразу пошла на это в кино и не пожалела. Первый фильм тоже огонь оказывается, советую!!
12 июня 2024, 20:42 Ответить
User 12 июня 2024, 23:19
Скучный и суенарий странный
12 июня 2024, 23:19 Ответить
Анастасия Сапрыкина 13 июня 2024, 08:41
ВЕРНИТЕ МАЙООА ГРОМА, ПОЧЕМУ ЕГО ТАК БЫСТРО СНЯЛИ С ПРОДАЖИ!?! хотела сегодня пойти на майора грома еще раз, вижу, что его сняли с продажи в нске, разревелась, я ждала этого момента три года, чтобы ходить и пересматривать .
13 июня 2024, 08:41 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июня 2024, 18:10
в ответ на сообщение svetacheburyak от 12 июня 2024, 20:14
😮😮😮
13 июня 2024, 18:10 Ответить
kuznecovaarina041 13 июня 2024, 22:02
Лучший! Ждала фильма год и не пожалела, сходила уже два раза. Фильм Майор Гром: Игра - новый шаг в российском кино и это нужно поддерживать, во многом обходит все то, что сейчас выходит в прокат. По хорошему передаёт атмосферу Питера и здешних людей
#поддержитегрома
13 июня 2024, 22:02 Ответить
Роман Панин 13 июня 2024, 22:52
Оценка
Отличный сиквел. В 3-5 раз лучше первой части. В кино идти стоит, если на что-то хочется.
13 июня 2024, 22:52 Ответить
Киноафиша.инфо 14 июня 2024, 18:25
в ответ на сообщение Роман Панин от 13 июня 2024, 22:52
Товарищ майор 🫡
14 июня 2024, 18:25 Ответить
Анастасия Коробова 15 июня 2024, 08:08
Оценка
Сережу жалко...( Мой любимый персонаж
15 июня 2024, 08:08 Ответить
Анастасия Коробова 15 июня 2024, 08:09
в ответ на сообщение kobkonasta от 12 июня 2024, 20:42
Оценка
Сергей топ
15 июня 2024, 08:09 Ответить
Анастасия Коробова 15 июня 2024, 08:10
в ответ на сообщение User от 12 июня 2024, 23:19
Оценка
Невероятно
15 июня 2024, 08:10 Ответить
Анастасия Коробова 15 июня 2024, 08:12
в ответ на сообщение olywkl от 28 мая 2024, 15:02
Оценка
😭😭😭😭😭
15 июня 2024, 08:12 Ответить
Арина Краскина 15 июня 2024, 16:14
Оценка
фильм отличный; музыка, спецэффекты, актерская игра - всё на высшем уровне. даже считаю вторую часть лучше первой, очень жаль, что залы почти пустые. так что, всем советую и настоятельно рекомендую к просмотру :)
15 июня 2024, 16:14 Ответить
saifullin.d02 15 июня 2024, 16:28
Оценка
Посмотрели "Майор Гром: Игра" и получили кучу эмоций и впечатлений✨✨✨
Такой классный фильм, прям очень зашёл, 100/10🔥🔥🔥
Классные шутки, много отсылок и гора мемов😂😂😂
Интересный и захватывающий сюжет, местами радуешься и угараешь, а местами сочувствуешь и плачешь😂😭
Нам очень понравился фильм, советую всем сходить, но перед этим желательно посмотреть Чумного Доктора😉
15 июня 2024, 16:28 Ответить
karinakorsakowa2008 15 июня 2024, 22:54
Оценка
👍👍👍
15 июня 2024, 22:54 Ответить
ikari.2021 16 июня 2024, 05:53
Оценка
Очень понравилось! Смотрела с подругами, им тоже очень зашло. Фильм однозначно нужно посмотреть, даже если вы не смотрели 1 часть( там все кратко расскажут) , после фильма остался такой очень приятный осадок !!
16 июня 2024, 05:53 Ответить
ikari.2021 16 июня 2024, 05:57
в ответ на сообщение ikari.2021 от 16 июня 2024, 05:53
Оценка
Очень захотелось сходить еще раз на него с братом. \
Почему фильм сняли с продажи?((
16 июня 2024, 05:57 Ответить
kormakovav43 18 июня 2024, 09:37
Оценка
❤️
18 июня 2024, 09:37 Ответить
Настя Шульдякова 18 июня 2024, 12:35
Оценка
Лучшие, сходила 3 раза, надеюсь у них всё получится со сборами❤
18 июня 2024, 12:35 Ответить
Valeriia Verner 19 июня 2024, 15:55
когда будет в прокате?? (
19 июня 2024, 15:55 Ответить
Илья Бондаренко 23 июня 2024, 17:28
Оценка
Стилистика, техника съемки, да и даже сюжет так или иначе слизан с западного и азиатского кинематографа.
Пишу очевидные вещи, но съемочная группа брала за основу западный кинемотограф, их фильмы, но со сменой локации на россию. Этот фильм отличается от российских фильмов лишь своим закосом на зарубежные фильмы, тем он многим и понравился. Особенно на фоне очевидных, унилых и скучных российских фильмов, то про войну, то про пьянку. Попросту не из чего выбирать.
Но им не тягаться с марвелом и дс, хоть и вся это комиксная пересъёмка, создана
лишь для потребителей, которым нужны лишь эмоции и отдать должное съемочной команде и сценаристам, они умеют разводить на эмоции, хоть и весьма очевидными способами, но малолетним и простым зрителям этого вполне хватит
23 июня 2024, 17:28 Ответить
Valeriia Verner 25 июня 2024, 13:46
фильм очень быстро убрали с продажи, не успела сходить ((
Фильм ещё будет в прокате или уже всё??
25 июня 2024, 13:46 Ответить
Екатерина Арефьева 26 июня 2024, 23:49
Оценка
Фильм замечательный, обожаю вселенную мг
26 июня 2024, 23:49 Ответить
Виктория Головина 27 июня 2024, 07:49
Оценка
Дочь сходила 4 раза
27 июня 2024, 07:49 Ответить
Есения Дунаевская 27 июня 2024, 15:25
Оценка
мне очень понравилось!!
27 июня 2024, 15:25 Ответить
Weteran Mc 30 июня 2024, 01:11
Оценка
«Майор Гром: Игра» - отечественный боевик, который нужно смотреть на большом экране с качественной картинкой и чистейшим звуком «Dolby Surround».

Майор полиции Игорь Гром, поймавший и обезвредивший «Чумного Доктора», стал настоящим героем для всего Санкт-Петербурга. Теперь вечерами он свободно мог наслаждаться компанией со своей любимой журналисткой Юлией Пчёлкиной. Пока их идиллию не нарушил террорист, называющий себя Призрак. Грому брошен очередной вызов: либо он подаст в отставку, либо Питер будет подвержен серии мощных взрывов. Но разве майор может бросить город? Он обязан найти нового злодея, во что бы то не стало.

Кино интересное, с очень запутанным и напряжённым сюжетом. Если к середине фильма вы начнёте догадываться, кто тот самый злодей - забудьте, ваша версия окажется не верной. Интрига будет держаться до самого финала.
Плюс ко всему, фильм насыщен атмосферными кадрами, шикарными спецэффектами и мощным, эпичным звуковым сопровождением.
«Майор Гром: Игра» - это боевик на грани фантастики, снятый с русской душой, который вам явно захочется, спустя какое-то время, пересмотреть. Мне то уж точно.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
30 июня 2024, 01:11 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2024, 14:11
в ответ на сообщение Weteran Mc от 30 июня 2024, 01:11
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 июня 2024, 14:11 Ответить
Аиша Сагитова 2 июля 2024, 19:45
Оценка
очень крутой фильм, один из лучших российских фильмов.
2 июля 2024, 19:45 Ответить
User 5 июля 2024, 17:12
Оценка
Фильм огонь
5 июля 2024, 17:12 Ответить
Сергей Борисов 8 июля 2024, 06:35
Оценка
Фильм очень имба
8 июля 2024, 06:35 Ответить
Сергей Борисов 8 июля 2024, 06:36
Оценка
Фильм имба
8 июля 2024, 06:36 Ответить
ポーリン ネコバ 13 июля 2024, 00:56
Оценка
4,5 потому что умер Разумовский
13 июля 2024, 00:56 Ответить
Глеб Митронин 13 июля 2024, 05:40
в прокате то вообще появится?
13 июля 2024, 05:40 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2024, 18:49
в ответ на сообщение Глеб Митронин от 13 июля 2024, 05:40
В прокате с конца мая 😮
13 июля 2024, 18:49 Ответить
Сергей Борисов 19 июля 2024, 07:49
Оценка
Имба очень
19 июля 2024, 07:49 Ответить
nevzorovaulana915 29 июля 2024, 09:44
Оценка
Фильм просто супер!
29 июля 2024, 09:44 Ответить
Ксения Зуботыкина 29 июля 2024, 12:17
Оценка
шикарный фильм,ходила на него 4 раза
29 июля 2024, 12:17 Ответить
Степан Кубишкин 29 июля 2024, 23:43
Оценка
очень крутой фильм. бабл как всегда порадовали
29 июля 2024, 23:43 Ответить
Сергей Тимкин 18 августа 2024, 20:02
Оценка
Посмотрел фильм, не понимаю зачем из главного героя создают алконавта быдлона. Прям выбил момент когда он бухой с начальником своим ломились в закрытую лавку (тут же шутка что полиция уже тут) , а потом они шли и орали по ночному городу. Потом вторая задача у злодея была, чтоб гром напился (кто придумывал этот сценарий, наркоман или алкоголик?) и опять же гром напивается и в итоге ведёт себя как быдло.
В общем фильм не понравился от слова совсем, продвигать героя, который должен быть примером для нашей молодёжи, как алкоголика и быдло - это ужасно.
18 августа 2024, 20:02 Ответить
Сергей Борисов 4 сентября 2024, 06:44
Оценка
Крутой фильм
4 сентября 2024, 06:44 Ответить
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