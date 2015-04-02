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Доброе утро - отрывок 5
Киноафиша Трейлеры Доброе утро. Отрывок 5

Доброе утро. Отрывок 5

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Дата публикации: 12 ноября 2010
Доброе утро – Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, ее карьера становится столь же безнадежной как ее личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу Бекки, решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается рассказывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. Это делает его соведущая Колин Пек, бывшая королева красоты и героиня утренних программ, которая в восторге от возможности поделиться с миром свежими «новостями». По мере того, как ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире, в жизнь Бекки входит любовь к коллеге по цеху Адаму Беннету. И вот уже Бекки борется за свои отношения, репутацию, работу и, естественно, за судьбу шоу.
Комментарии Обсудить в чате
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DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не глупый, без явных "проколов", но скучноватый. К концу стало поинтересней, согласна с тем, что интересно было посмотреть, как делается утреннее шоу, хотя и без фильма можно было догадаться, как они делаются. Идеи фильма не поняла. Типа "я так полюбила свою команду, что откажусь от более выгодного предложения"? Что-то не верится, что в Америке так поступают. Ну, в общем, проходной фильм. Если сравнивать с Гулливером, то сходить, конечно, можно :). Все познается в сравнении. Мак Адамс уж слишком вертлявая в этом фильме, аж в глазах рябит.

А отношения с молодым человек лишены романтизма абсолютно, так что любителям красивых любовных историй не понравится.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Достаточно высокий рейтинг фильма на афише не оправдан, фильм средний. Шуток мало, мыла много, сюжет скучноват.



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tengri 2 апреля 2015, 12:51
Нам понравился фильм - пожалуй, самый позитивный из тех, что сейчас в прокате.. Нигде не затянуто, динамично сделано!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чеми 2 апреля 2015, 12:51
фильм-на один раз.юмора-0.много лишней болтовни и сцен которых можно избежать.среднестатестическая комедия про карьеру с счастливым предсказуемым концом. 5 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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