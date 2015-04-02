Доброе утро
– Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фулер увольняют с программы местных новостей, ее карьера становится столь же безнадежной как ее личная жизнь. Устроившись в третьесортное утреннее шоу Бекки, решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя. К сожалению, Майк отказывается рассказывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. Это делает его соведущая Колин Пек, бывшая королева красоты и героиня утренних программ, которая в восторге от возможности поделиться с миром свежими «новостями».
По мере того, как ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире, в жизнь Бекки входит любовь к коллеге по цеху Адаму Беннету. И вот уже Бекки борется за свои отношения, репутацию, работу и, естественно, за судьбу шоу.
А отношения с молодым человек лишены романтизма абсолютно, так что любителям красивых любовных историй не понравится.
5/10
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