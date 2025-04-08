Меню
Грузовички - тизер 2
Грузовички. Тизер 2

Грузовички. Тизер 2

🧡 2
👏 7
🥺 4
🤔 4
🥱 6
Дата публикации: 8 апреля 2025
Грузовички – Карьерный грузовичок-подросток Саня, всю жизнь проработавший в карьере с родителями, случайно знакомится с городскими жителями: камазиком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьезная угроза — проснувшийся вулкан в горах. Теперь Сане и его друзьям предстоит придумать, как победить стихию и убедить всех грузовичков объединиться, пока не стало слишком поздно.
Грузовички
Грузовички анимация, 2026, Россия
