Грузовички - тизер
Грузовички. Тизер

Грузовички. Тизер

Дата публикации: 12 декабря 2024
Грузовички – Карьерный грузовичок-подросток Саня, всю жизнь проработавший в карьере с родителями, случайно знакомится с городскими жителями: камазиком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьезная угроза — проснувшийся вулкан в горах. Теперь Сане и его друзьям предстоит придумать, как победить стихию и убедить всех грузовичков объединиться, пока не стало слишком поздно.
Грузовички анимация, 2026, Россия
