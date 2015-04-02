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Тор - ролик с суперкубка
Киноафиша Трейлеры Тор. Ролик с суперкубка

Тор. Ролик с суперкубка

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Дата публикации: 7 февраля 2011
Тор – Эпическое приключение разворачивается как на Земле, так и в вымышленном королевстве богов Асгарде. Основной персонаж - это Могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, провоцирующий древнюю войну в своем королевстве. За это его изгоняют на Землю, лишая его сил, и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания. Тор постепенно понимает, что ему нужно научиться смирять свой гордыню и стать настоящим героем. Но, только когда самый опасный злодей Асгарда направляет древние темные силы, чтобы поглотить Землю, Тор осознает всю ответственность, которая лежит на его плечах. Он понимает, что чтобы защитить свое новое домашнее мир, он должен обрести силу и мудрость подлинного героя. Тору помогают его верные союзники, а также люди, с которыми он сталкивается на Земле. По мере того, как он обретает новую силу и смирение, он начинает понимать, что истинная сила заключается не только в физической мощи, но и в сострадании, мудрости и способности видеть добро в мире.
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
похоже намечается битва титанов часть 2я...печально...видимо до уровня хотя бы железного летающего костюма части 1ой и хранителей фильмам по марвелу уже не подняться
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BigJС 2 апреля 2015, 12:51
ага

Только ради неё

как бы я ни любил комиксы и всё, что с ними связано, но "Тор" похоже будет НЕ ОЧЕНЬ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не пойду и смотреть не буду из-за Портнам...НАДОЕЛА ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
по диалогам из трейлера уже ясно, что за трэш ждет зрителя)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Есть определенно что-то в этом Торе, какая-то интеллигентная брутальность...



На большом экране ролик оч. красив. Чудища только расстроили, железяка ходячая с лучами из глаз, еще зверюга зубастая, фу! Детский сад.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 15/04/2011 - 03:54:29




Ясно, значит, косящий под демона чувак с гипертрофированными скулами и халтурно нарисованный 20-метровый железный человек - это порождение фантазии автора комикса? Интересно, продюсер кровью подписался, что перетащит все это, как есть, в фильм? Кому интересен айронмен, если его не зовут Тони Старк? А демонов таких еще в 80-х изображали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
в Австрилии где уже была премьера Тора и Форсажа 5 ...сборы за уик-энд :

Thor - $1.5 million US, Fast Five - $2.02 million US!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ProfiCinic от 28/04/2011 - 23:24:22


Я смотрю, тут собрались борцы за чистоту скандинавской мифологии (так, наверное, политкорректнее будет), обратите внимание на издателя фильма, это должно подсказать на основе чего писался сценарий...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Если прочитать сначал отзывы на киноафише, да еще рецензию на ...е, то никакого разочарования не будет. У меня после прочитанного впечатление от фильма совпало на 100%. Это комикс, по жанру скорее - комедия. Если некуда убить два часа - можно посмотреть. Для такого рода фильмов, на мой взгляд, верх качества - не стопроцентно тупая идея, несколько приятных моментов по сценарию, харизматичный главный герой с отличной фигурой (чтоб девушкам понравилось), немножечко любви. Можно комикс снять и лучше, можно вообще убить. Это как раз средненький такой, ни на что не претендующий. Зато у Криса после этого фильма появится в женской аудитории много новых поклонниц, нам же, девушкам, не много для этого надо. Портман действительно в последнее время много, но вряд ли это можно поставить ей в упрек. Что же делать, если она востребована, щас вот ушла в декрет, теперь долго не увидим.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
проходняк-середнячок...

обладательница оскара постеснялась бы сниматься...на пеленки ребенку не хватает? хотя там же и Хопкинс засветился, и у профессора морда лица неплохого актера знакомая была...короче тужились- тужились, но суперфильма родить не получилось

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alenkakozlova 2 апреля 2015, 12:51
Фильм клас !!! Особинно в 3Д ОЧКАХ !!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не понравилось..для детей...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
милый фильм! только вот на один раз! мне только не понятно что было в Три Д, такого чего бы я не увидела в Два Д.....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ТатаZzzz, 12/05/2011 - 21:38:39):Портман с ума сошла. Лебедь, секс, да не секс, это вот теперь.

ее реально слишком много...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела Тор и нахожусь в восторге! Перед тем как идти в кинотеатр прочитала много отзывов, большинство которых были отрицательными. Может быть специалистам-критикам и виднее, но я бы этот фильм оценила на 10 из 10! Очень советую всем посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Мне как большому любителю фантастики фильм Тор очень понравился! Отличный сюжет, который основан на скандинавских мифах, крутые спецэффекты и сражения – создатели фильма постарались очень хорошо! Посмотрев трейлер ожидал от фильма гораздо меньшего, удивили)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Тор - новый «оживленный» герой комиксов и мне кажется фильм придется по вкусу только тем, кто этим действительно интересуется. Для непосвященного зрителя фильм наверняка покажется скучноватым и утомительным, хотя в нем достаточно много ярких сцен побоищ и всяческих спецэффектов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
not_Stoker 2 апреля 2015, 12:51
Положительные эмоции только помню, когда кувалда к Тору прилетела, задышал парень, и у него сам собой опять этот кокетливый красный плащик образовался за спиной. И у папаши так слезинка по щеке, прямо ах...

Еще хорошо, что Натали вернули все бумаги, чем она там занималась.

За эмоции не жалко 5/!0.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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