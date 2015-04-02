Тор
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Эпическое приключение разворачивается как на Земле, так и в вымышленном королевстве богов Асгарде. Основной персонаж - это Могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, провоцирующий древнюю войну в своем королевстве. За это его изгоняют на Землю, лишая его сил, и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания. Тор постепенно понимает, что ему нужно научиться смирять свой гордыню и стать настоящим героем.
Но, только когда самый опасный злодей Асгарда направляет древние темные силы, чтобы поглотить Землю, Тор осознает всю ответственность, которая лежит на его плечах. Он понимает, что чтобы защитить свое новое домашнее мир, он должен обрести силу и мудрость подлинного героя.
Тору помогают его верные союзники, а также люди, с которыми он сталкивается на Земле. По мере того, как он обретает новую силу и смирение, он начинает понимать, что истинная сила заключается не только в физической мощи, но и в сострадании, мудрости и способности видеть добро в мире.
Только ради неё
как бы я ни любил комиксы и всё, что с ними связано, но "Тор" похоже будет НЕ ОЧЕНЬ.
На большом экране ролик оч. красив. Чудища только расстроили, железяка ходячая с лучами из глаз, еще зверюга зубастая, фу! Детский сад.
Ясно, значит, косящий под демона чувак с гипертрофированными скулами и халтурно нарисованный 20-метровый железный человек - это порождение фантазии автора комикса? Интересно, продюсер кровью подписался, что перетащит все это, как есть, в фильм? Кому интересен айронмен, если его не зовут Тони Старк? А демонов таких еще в 80-х изображали.
Thor - $1.5 million US, Fast Five - $2.02 million US!
Я смотрю, тут собрались борцы за чистоту скандинавской мифологии (так, наверное, политкорректнее будет), обратите внимание на издателя фильма, это должно подсказать на основе чего писался сценарий...
обладательница оскара постеснялась бы сниматься...на пеленки ребенку не хватает? хотя там же и Хопкинс засветился, и у профессора морда лица неплохого актера знакомая была...короче тужились- тужились, но суперфильма родить не получилось
6/10
ее реально слишком много...
Еще хорошо, что Натали вернули все бумаги, чем она там занималась.
За эмоции не жалко 5/!0.
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