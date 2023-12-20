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Новогодний ол инклюзив - трейлер
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Новогодний ол инклюзив. Трейлер

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Дата публикации: 22 ноября 2023
Новогодний ол инклюзив – 31 декабря вся страна собирается отмечать Новый год. Две совершенно разные семьи тоже торопятся накрывать праздничный стол, открывать игристое и наконец-то отведать традиционный оливье, когда выясняют, что у них арендован один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Отцы семей давно знакомы и не ладят, нужно решить, кто же останется в доме? Но именно в эту ночь в том же районе полиция ищет беглых преступников, поэтому семьи не могут разъехаться и вынуждены провести время под одной крышей. Пока отцы конфликтовали, пропали дети. Теперь им нужно сплотиться: найти детей, принять роды, обезвредить преступников и доказать друг другу, что самое главное в жизни — семья.
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Сергей Штепс 20 декабря 2023, 13:54
Оценка
Это шикарный фильм!!! Особенно заяц и Дед Мороз 💜💜💜 Да нееее, весь актерский состав, словно бриллиант. Подобраны безупречно!
20 декабря 2023, 13:54 Ответить
Киноафиша.инфо 20 декабря 2023, 17:01
в ответ на сообщение Сергей Штепс от 20 декабря 2023, 13:54
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
20 декабря 2023, 17:01 Ответить
Сергей 22 декабря 2023, 09:59
Оценка
Легкая добрая отечественная комедия. Новогодний сюжет, хороший подбор знакомых актеров. Простой понятный юмор в коктейле с народными фразами оставили приятное впечатление и подняли настроение.
22 декабря 2023, 09:59 Ответить
Киноафиша.инфо 22 декабря 2023, 11:29
в ответ на сообщение Сергей от 22 декабря 2023, 09:59
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
22 декабря 2023, 11:29 Ответить
Оксана Мясникова 23 декабря 2023, 12:38
Оценка
Пошли с ребёнком прочитав отзывы, поднять предновогоднее настроение и проаести с комедией вечер. И очень ошиблись. Фильм весь фильм ругаются и спорят взрослые в фильме, унижая друг друга. Игра актёров неплохая, но на комедию не похожа. Не рекомендую.
23 декабря 2023, 12:38 Ответить
Киноафиша.инфо 23 декабря 2023, 12:54
в ответ на сообщение Оксана Мясникова от 23 декабря 2023, 12:38
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
23 декабря 2023, 12:54 Ответить
Любаша Балдаева 23 декабря 2023, 22:05
Оценка
Хорошо
23 декабря 2023, 22:05 Ответить
Андрей Дупак 27 декабря 2023, 10:11
Оценка
Полный отстой!
Сюжет глупейший!
Сцены фильма неумело украдены из Один дома.
Актеры играют полудебилов!
Люди, если не хотите испортить себе настроение, даже не вздумайте идти на этот фильм!
27 декабря 2023, 10:11 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2023, 16:13
в ответ на сообщение Андрей Дупак от 27 декабря 2023, 10:11
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
27 декабря 2023, 16:13 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2023, 16:13
в ответ на сообщение Любаша Балдаева от 23 декабря 2023, 22:05
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 декабря 2023, 16:13 Ответить
Барис Вагидов 27 декабря 2023, 22:21
Оценка
Почему нет расписания фильма?
27 декабря 2023, 22:21 Ответить
Рыбников Виктор 31 декабря 2023, 20:46
Замечательное, хорошее кино, конечно сценарий в конце зажеван. Есть менты в большом количестве, не уверен, что всем это по душе, но мне вполне нормально.Персонажи хороши, интрига есть, что ж..надо совершенствовать наш кинематограф.Прекрасная молодежь.. Вероника Устимова...Прекрасная мама и мачеха...свекровь..Олеся Судзиловская.....Конечно, одна локация в доме ...Непонятно устроит ли это молодых..В целом все удалось...
31 декабря 2023, 20:46 Ответить
Александр Шибанов 1 января 2024, 17:57
Оценка
Посредственно .. 6-7
1 января 2024, 17:57 Ответить
Киноафиша.инфо 1 января 2024, 19:26
в ответ на сообщение Рыбников Виктор от 31 декабря 2023, 20:46
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
1 января 2024, 19:26 Ответить
Киноафиша.инфо 1 января 2024, 19:26
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 1 января 2024, 17:57
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
1 января 2024, 19:26 Ответить
Александр Шумилов 7 января 2024, 22:27
Оценка
Фильм туповатый,отстойный, со множеством ляпов.
7 января 2024, 22:27 Ответить
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