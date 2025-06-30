Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Биік сезім - трейлер
Киноафиша Трейлеры Биік сезім. Трейлер

Биік сезім. Трейлер

🧡 2
👏 1
🥺
🤔 1
🥱 3
Дата публикации: 20 июня 2025
Биік сезім – Биік - невысокий, энергичный парень. Он работает в собственной курьерской компании. Из-за невысокого роста он всегда попадает в забавные ситуации, особенно когда дело касается отношений с девушками. Однажды Биік идет на встречу с Айгуль, с которой познакомился в социальных сетях. Однако Айгуль, увидев, что он маленький, находит отмазку и уходит. Биік, оставшись один в ресторане, замечает высокую красивую девушку за соседним столиком — Сезім. Сезім — решительная волейболистка. Она полностью посвятила себя спорту. На их пути происходит несколько забавных случайных встреч: автомобильная авария, встреча в кабинете дантиста, катание на коньках и многое другое. С этого момента между ними возникает связь, не похожая ни на какую другую, но оказывающая особое влияние друг на друга. Поначалу Сезім воспринимает Бийка как легкомысленного и безответственного человека, а Биік считает её слишком суровой и холодной. Но чем больше времени они проводят вместе, тем больше начинают замечать друг в друге то, чего раньше не замечали.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
zafar06161985 30 июня 2025, 07:36
Оценка
Классный фильм советую
30 июня 2025, 07:36 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:22
в ответ на сообщение zafar06161985 от 30 июня 2025, 07:36
Обязательно последуем совету, спасибо большое!
30 июня 2025, 17:22 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 Биік сезім
Биік сезім комедия, 2025, Казахстан
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше