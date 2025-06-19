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Биік сезім

Biik sezim
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О фильме

Биік - невысокий, энергичный парень. Он работает в собственной курьерской компании. Из-за невысокого роста он всегда попадает в забавные ситуации, особенно когда дело касается отношений с девушками. Однажды Биік идет на встречу с Айгуль, с которой познакомился в социальных сетях. Однако Айгуль, увидев, что он маленький, находит отмазку и уходит.

Биік, оставшись один в ресторане, замечает высокую красивую девушку за соседним столиком — Сезім. Сезім — решительная волейболистка. Она полностью посвятила себя спорту. На их пути происходит несколько забавных случайных встреч: автомобильная авария, встреча в кабинете дантиста, катание на коньках и многое другое. С этого момента между ними возникает связь, не похожая ни на какую другую, но оказывающая особое влияние друг на друга. Поначалу Сезім воспринимает Бийка как легкомысленного и безответственного человека, а Биік считает её слишком суровой и холодной. Но чем больше времени они проводят вместе, тем больше начинают замечать друг в друге то, чего раньше не замечали.

Биік сезім - трейлер
Биік сезім  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 июня 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Казахстан 12+
Режиссер
Максат Оспанов
В ролях
Ерлан Примбетов
Аружан Бекболат
Тауекел Муслим
Все актеры и съемочная группа

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 17:22
Обязательно последуем совету, спасибо большое!
zafar06161985 30 июня 2025, 07:36
Классный фильм советую
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Биік сезім - трейлер
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