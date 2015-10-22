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Родина - трейлер
Киноафиша Трейлеры Родина. Трейлер

Родина. Трейлер

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Дата публикации: 1 декабря 2014
Родина – Здесь ночи слепят огнями рейвов, дни баюкают шумом волн, песок похож на золото, деньги — просто бумага, живи и не тужи, а если совсем повезет, встретишь Бога. Здесь — это Индия, Гоа, куда люди со всего мира отправляются, чтобы найти или потерять себя. Ева, дочь богатого русского, попадает сюда не по своей воле — отец психанул и высадил ночью из частного самолёта на первой подвернувшейся полосе. Когда отец одумался, девушку уже увлёк лабиринт человеческих судеб. Здесь новосибирский парень Макар жадно ищет просветления — до конца отпуска остался один день. Здесь Алексей и Кристина прощаются с семейным счастьем, а мелкие бесы на байках Димон и Леня испытывают мир на прочность. Здесь Гуру (только не надо его так называть!) Космос дарит препараты, сокращающие путь в другую реальность до одного щелчка. Здесь разные судьбы. Разные люди. Но у всех одна Родина. Не любить которую легко, когда она рядом.
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Bbbugl 22 октября 2015, 02:05
Хороший фильм.Есть о чем задуматься....
22 октября 2015, 02:05 Ответить
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5.6 Родина
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