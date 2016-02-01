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Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына - трейлер
Киноафиша Трейлеры Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына. Трейлер

Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына. Трейлер

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Дата публикации: 1 сентября 2014
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына – Во многих деревнях России из-за их удаленности от городов и бездорожья люди живут как бы вне государства. В таких местах они практически предоставлены сами себе. Зачастую единственным представителем государства в подобных краях становится почтальон. Он — главное связующее звено между немногочисленными жителями заброшенных деревень и цивилизацией. Один из таких почтальонов станет главным героем картины.
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fanbunga 1 февраля 2016, 12:26
Добрейший и замечательный Тряпицын Алексей, спасибо ему.

Сам фильм не очень. Актеры сделали режиссера. Особенно Колобок, он вам душу вывернет, это надо видеть.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
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