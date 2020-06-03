В 1 сезоне сериала «Зона дискомфорта» Илона привыкла купаться в роскоши. Все изменилось после того, как богатый любовник решил порвать с ней. Мировой кризис вследствие пандемии сказался и на нем, поэтому содержать пассию ему стало не по карману. Вместе с обеспеченным кавалером Илона лишилась друзей, модных тусовок и поклонников. Весь тяжелый люкс был не более чем фейком, который щедро оплачивал ее спонсор. Илона хочет поддерживать сказку о безбедной жизни, но она не наделена ни талантами, ни знаниями о том, как жить в мире, где всем на тебя наплевать. Илона обращается за помощью к пиар-менеджеру Максиму – парню с добрым сердцем.