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Зона дискомфорта 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Зона дискомфорта
Киноафиша Сериалы Зона дискомфорта Сезоны Сезон 1

Зона дискомфорта 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зона дискомфорта»

В 1 сезоне сериала «Зона дискомфорта» Илона привыкла купаться в роскоши. Все изменилось после того, как богатый любовник решил порвать с ней. Мировой кризис вследствие пандемии сказался и на нем, поэтому содержать пассию ему стало не по карману. Вместе с обеспеченным кавалером Илона лишилась друзей, модных тусовок и поклонников. Весь тяжелый люкс был не более чем фейком, который щедро оплачивал ее спонсор. Илона хочет поддерживать сказку о безбедной жизни, но она не наделена ни талантами, ни знаниями о том, как жить в мире, где всем на тебя наплевать. Илона обращается за помощью к пиар-менеджеру Максиму – парню с добрым сердцем.

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Список серий 1-го сезона сериала «Зона дискомфорта» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 июня 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 июня 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2020
График выхода всех сериалов
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