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Киноафиша Сериалы Закон каменных джунглей Сезоны Сезон 1 Серия 8

Закон каменных джунглей 2015 - 2017 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Закон каменных джунглей»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 16 марта 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 17 марта 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 18 марта 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 19 марта 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 23 марта 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 24 марта 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 25 марта 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 26 марта 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Закон каменных джунглей» оказавшись на месте стрелки, герои осознают, что недооценили количество своих соперников в несколько раз. Струсят ли друзья и покинут поле боя, поджав хвост, или же рискнут всем и примут вызов? 

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