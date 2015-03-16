В 1 сезоне 8 серии сериала «Закон каменных джунглей» оказавшись на месте стрелки, герои осознают, что недооценили количество своих соперников в несколько раз. Струсят ли друзья и покинут поле боя, поджав хвост, или же рискнут всем и примут вызов?