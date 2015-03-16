Закон каменных джунглей 2015 - 2017 8 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Закон каменных джунглей»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 116 марта 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 217 марта 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 318 марта 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 419 марта 2015
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 523 марта 2015
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 624 марта 2015
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 725 марта 2015
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 826 марта 2015
О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Закон каменных джунглей» оказавшись на месте стрелки, герои осознают, что недооценили количество своих соперников в несколько раз. Струсят ли друзья и покинут поле боя, поджав хвост, или же рискнут всем и примут вызов?
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