Киноафиша Сериалы Ты — воплощение порока Сезоны Сезон 2 Серия 7

Ты — воплощение порока 2014 - 2019 7 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Ты — воплощение порока»
Люди в свитерах
Сезон 2 / Серия 1 9 сентября 2015
Расщелины
Сезон 2 / Серия 2 16 сентября 2015
Рожденный мертвым
Сезон 2 / Серия 3 23 сентября 2015
Все о бумаге
Сезон 2 / Серия 4 30 сентября 2015
Мы можем сделать лучше, чем это
Сезон 2 / Серия 5 7 октября 2015
Стерва со стороны
Сезон 2 / Серия 6 14 октября 2015
В настоящее время нет никаких проблем
Сезон 2 / Серия 7 21 октября 2015
Жуткий воскресный день веселья
Сезон 2 / Серия 8 28 октября 2015
Звуковая система
Сезон 2 / Серия 9 4 ноября 2015
Очень правильная история
Сезон 2 / Серия 10 11 ноября 2015
Быстро мутирующий вирус
Сезон 2 / Серия 11 18 ноября 2015
Другие вещи, которые вы могли бы делать
Сезон 2 / Серия 12 2 декабря 2015
Сердце — это тупая тупость
Сезон 2 / Серия 13 9 декабря 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Ты — воплощение порока» Джимми и Гретхен обнаружили Дороти в не самом лучшем виде. Она ничего не ела, зато употребила немало алкогольных коктейлей. Гретхен принимается пить и плясать, чтобы справиться со своей хандрой.

