Ты — воплощение порока 2014 - 2019 7 серия 2 сезон
8.9Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Ты — воплощение порока»
Люди в свитерах
Сезон 2 / Серия 19 сентября 2015
Расщелины
Сезон 2 / Серия 216 сентября 2015
Рожденный мертвым
Сезон 2 / Серия 323 сентября 2015
Все о бумаге
Сезон 2 / Серия 430 сентября 2015
Мы можем сделать лучше, чем это
Сезон 2 / Серия 57 октября 2015
Стерва со стороны
Сезон 2 / Серия 614 октября 2015
В настоящее время нет никаких проблем
Сезон 2 / Серия 721 октября 2015
Жуткий воскресный день веселья
Сезон 2 / Серия 828 октября 2015
Звуковая система
Сезон 2 / Серия 94 ноября 2015
Очень правильная история
Сезон 2 / Серия 1011 ноября 2015
Быстро мутирующий вирус
Сезон 2 / Серия 1118 ноября 2015
Другие вещи, которые вы могли бы делать
Сезон 2 / Серия 122 декабря 2015
Сердце — это тупая тупость
Сезон 2 / Серия 139 декабря 2015
О чем серия
Во 2 сезоне 7 серии сериала «Ты — воплощение порока» Джимми и Гретхен обнаружили Дороти в не самом лучшем виде. Она ничего не ела, зато употребила немало алкогольных коктейлей. Гретхен принимается пить и плясать, чтобы справиться со своей хандрой.
