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Wu-Tang: Американская сага 2019 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Wu-Tang: Американская сага
Киноафиша Сериалы Wu-Tang: Американская сага Сезоны Сезон 3

Wu-Tang: An American Saga
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Wu-Tang: Американская сага»

В 3 сезоне сериала «Wu-Tang: Американская сага» завершается захватывающая история начинающей молодежной группы, полная взлетов и падений. Ребята выпускают свой дебютный альбом, который имеет успех у аудитории, и продолжают стремительное восхождение к славе. Но теперь каждый из участников чувствует в себе достаточно сил для сольной карьеры. К тому же накопившиеся между участниками коллектива проблемы больше не удается замалчивать. Каждый из героев отправляется в опасное путешествие к самопознанию, чтобы выяснить, какое место он занимает в музыкальном мире. Но удастся ли им сохранить свою дружбу и спасти группу?

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Wu-Tang: Американская сага» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я не могу заснуть I Can't Go To Sleep
Сезон 3 Серия 1
15 февраля 2023
Все, что мне нужно All I Need
Сезон 3 Серия 2
15 февраля 2023
Грязные танцы Dirty Dancin
Сезон 3 Серия 3
15 февраля 2023
Дейтона 500 Daytona 500
Сезон 3 Серия 4
22 февраля 2023
Лучшее завтра A Better Tomorrow
Сезон 3 Серия 5
1 марта 2023
Криминология Criminology
Сезон 3 Серия 6
8 марта 2023
Бой с тенью Shadowboxin
Сезон 3 Серия 7
15 марта 2023
Жидкие мечи Liquid Swords
Сезон 3 Серия 8
22 марта 2023
После того, как дым рассеется After the Smoke is Clear
Сезон 3 Серия 9
29 марта 2023
Триумф Triumph
Сезон 3 Серия 10
5 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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