В 3 сезоне сериала «Wu-Tang: Американская сага» завершается захватывающая история начинающей молодежной группы, полная взлетов и падений. Ребята выпускают свой дебютный альбом, который имеет успех у аудитории, и продолжают стремительное восхождение к славе. Но теперь каждый из участников чувствует в себе достаточно сил для сольной карьеры. К тому же накопившиеся между участниками коллектива проблемы больше не удается замалчивать. Каждый из героев отправляется в опасное путешествие к самопознанию, чтобы выяснить, какое место он занимает в музыкальном мире. Но удастся ли им сохранить свою дружбу и спасти группу?