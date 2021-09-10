В 1 сезоне сериала «Вульф» сюжет фокусируется на профессоре, проживающем в северной части Великобритании. Его зовут Вульф Кинтех. Каждую неделю главный герой сталкивается с новым и весьма необычным делом, которое распутывает с помощью своей уникальной тактики. По ходу развития событий становится понятно, что Вульф способен делать невозможное: он находит преступников тогда, когда другие полицейские уже готовы сдаться. Со временем слава о Кинтехе позволяет ему развернуть свою деятельность сразу по всей стране.