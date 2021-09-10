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Вульф 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вульф
Киноафиша Сериалы Вульф Сезоны Сезон 1

Wolfe 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вульф»

В 1 сезоне сериала «Вульф» сюжет фокусируется на профессоре, проживающем в северной части Великобритании. Его зовут Вульф Кинтех. Каждую неделю главный герой сталкивается с новым и весьма необычным делом, которое распутывает с помощью своей уникальной тактики. По ходу развития событий становится понятно, что Вульф способен делать невозможное: он находит преступников тогда, когда другие полицейские уже готовы сдаться. Со временем слава о Кинтехе позволяет ему развернуть свою деятельность сразу по всей стране.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Вульф» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 сентября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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