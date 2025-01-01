Постеры сериала «Убийство на ферме «Уайтхаус»»

Если осенняя хандра наступает, включайте эти 3 фильма: идеальны для дождливых и промозглых вечеров

«Как долго я тебя…» — помните, что дальше? Если да, вы с легкостью справитесь с тестом по «Москва слезам не верит»

ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

С пиратских торрентов — на вершину проката: это российское фэнтези собрало в Китае $8,8 млн, а в России — всего $1,7 млн

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось