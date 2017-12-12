Оповещения от Киноафиши
Уэйн
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Уэйн
Основные места съемок сериала Уэйн
Торонто, Онтарио, Канада
Онтарио, Канада
Даты съемок сериала Уэйн
12 декабря 2017
11 июня 2018 - 16 августа 2018
