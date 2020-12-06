В 1 сезоне сериала «Верная подруга» Катя Смолинова работает учительницей музыки. Она замужем, но не может иметь детей. Однажды Катя просит своего супруга Андрея отвезти в оздоровительный лагерь ее ближайшую подругу Марию, мать семилетней девочки. По дороге случается автомобильная авария, в результате которой Андрей погибает, а Маша в тяжелом состоянии оказывается в больнице. Врачи борются за ее жизнь. Катя забирает маленькую дочь своей подруги к себе. Свекровь осыпает женщину упреками, считая ее виновной в гибели ее сына. Спустя некоторое время Катя получает информацию, которая ее шокирует. У Андрея была тайная связь с ее подругой.