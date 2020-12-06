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Верная подруга 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Верная подруга
Киноафиша Сериалы Верная подруга Сезоны Сезон 1

Верная подруга 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Верная подруга»

В 1 сезоне сериала «Верная подруга» Катя Смолинова работает учительницей музыки. Она замужем, но не может иметь детей. Однажды Катя просит своего супруга Андрея отвезти в оздоровительный лагерь ее ближайшую подругу Марию, мать семилетней девочки. По дороге случается автомобильная авария, в результате которой Андрей погибает, а Маша в тяжелом состоянии оказывается в больнице. Врачи борются за ее жизнь. Катя забирает маленькую дочь своей подруги к себе. Свекровь осыпает женщину упреками, считая ее виновной в гибели ее сына. Спустя некоторое время Катя получает информацию, которая ее шокирует. У Андрея была тайная связь с ее подругой.

Рейтинг сериала

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2.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Верная подруга» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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