Во 2 сезоне 4 серии сериала «Триада» Лариса Борисовна впадает в настоящий шок, когда узнает, что Толик решил пригласить домой Наташу. Она пытается надавить на девушку с помощью ее матери, однако та вовсе не против такого положения дел...