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Три полуграции 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три полуграции
Киноафиша Сериалы Три полуграции Сезоны Сезон 1

Три полуграции 12+
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три полуграции»

В 1 сезоне сериала «Три полуграции» дедушка на набережной встречает трех прекрасных девушек и нарекает их «полуграциями». Наташа, Алиса и Соня знают друг друга и дружат всю свою жизнь. Как-то раз они решают подвести итоги прожитых лет и понимают, что преуспели на работе, ведь каждая из них добилась небывалых высот в своей сфере, однако что-то упустили в личной жизни. Когда они были молоды, гадалка предсказала каждой из них судьбу. Спустя многие годы подруги понимают, что их жизнь сложилась именно так, как им нагадали.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Три полуграции» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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