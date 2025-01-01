В 1 сезоне сериала «Три полуграции» дедушка на набережной встречает трех прекрасных девушек и нарекает их «полуграциями». Наташа, Алиса и Соня знают друг друга и дружат всю свою жизнь. Как-то раз они решают подвести итоги прожитых лет и понимают, что преуспели на работе, ведь каждая из них добилась небывалых высот в своей сфере, однако что-то упустили в личной жизни. Когда они были молоды, гадалка предсказала каждой из них судьбу. Спустя многие годы подруги понимают, что их жизнь сложилась именно так, как им нагадали.