В 3 сезоне 6 серии сериала «Путешественники» один из историков гибнет. Его сознание не сумело справиться с перегрузкой. Его присваивает один из путешественников. Вскоре появляются члены фракции, которые совершают похищение историков.
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