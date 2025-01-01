Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»

Солдат воскресает на операционном столе — и мир вокруг становится чужим: этот свежий сериал-триллер удивляет с первого эпизода

Классика в стиле «Атаки титанов»: советский фильм «Морозко» превращают в аниме — что изменят в сюжете

Элронд хотел разрушить Братство кольца еще до похода на Ородруин: Гэндальф спас полуэльфа от роковой ошибки, но это поняли не все

В разы глубже, чем «Во все тяжкие» и «Сол»: разобрали по косточкам шедевральный «Из многих» – новый Sci-Fi точно заслуживает 100/100

Снова и снова один и тот же день: 5 фильмов, где герои застряли в петле времени — «День сурка» не единственный

«Дом дракона» даже не пытался: «Межевой рыцарь» исправит главную ошибку финала «Игры престолов» шестилетней давности

Не зря ждали 2 года: в «Волшебном участке 2» отыскали дерзкие отсылки к «Дэдпулу» и Тарантино (а еще к «Людям в черном» и Кологривому!)

Внешность жутких джав – меньшая из бед: на эти 7 загадок далекой-далекой галактики во «Властелине колец» не ответили до сих пор

«У Медведя явная депрессия», «Маша-эгоистка»: почему иностранцы запрещают «Машу и Медведя» собственным детям