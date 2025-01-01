Меню
The Thick of It 16+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Four

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 10 голосов
8.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Гуща событий»
Гуща событий - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
3 эпизода 19 мая 2005 - 2 июня 2005
 
Гуща событий - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
3 эпизода 20 октября 2005 - 3 ноября 2005
 
Гуща событий - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 24 октября 2009 - 12 декабря 2009
 
Гуща событий - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
7 эпизодов 8 сентября 2012 - 27 октября 2012
 
