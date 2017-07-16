Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Штамм Сезоны Сезон 4 Серия 3

Штамм 2014 - 2017 3 серия 4 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Штамм»
Червь поворачивается
Сезон 4 / Серия 1 16 июля 2017
Налог на кровь
Сезон 4 / Серия 2 23 июля 2017
Один выстрел
Сезон 4 / Серия 3 30 июля 2017
Новые горизонты
Сезон 4 / Серия 4 6 августа 2017
Брюхо зверя
Сезон 4 / Серия 5 13 августа 2017
Испорченная любовь
Сезон 4 / Серия 6 20 августа 2017
Уроборос
Сезон 4 / Серия 7 27 августа 2017
Добыча
Сезон 4 / Серия 8 3 сентября 2017
Предатель
Сезон 4 / Серия 9 10 сентября 2017
Последняя битва
Сезон 4 / Серия 10 17 сентября 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Штамм» Фет и его команда обнаруживают ядерную боеголовку, в которой отсутствует детонатор. Эф и Алекс находят новый способ уничтожения стригоев. Зак все больше привязывается к Эбби. Хозяин предлагает Заку выбор.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Приложение киноафиши