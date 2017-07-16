В 4 сезоне 3 серии сериала «Штамм» Фет и его команда обнаруживают ядерную боеголовку, в которой отсутствует детонатор. Эф и Алекс находят новый способ уничтожения стригоев. Зак все больше привязывается к Эбби. Хозяин предлагает Заку выбор.
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