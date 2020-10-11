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Киноафиша Сериалы Испанская принцесса Сезоны Сезон 2 Серия 6

Испанская принцесса 2 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Испанская принцесса»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 11 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 18 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 25 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 1 ноября 2020
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 8 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 15 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 22 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 6 декабря 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Испанская принцесса» после эпидемии в Лондоне проходит серия народных беспорядков. Грандиозное мероприятие во французском дворце становится поводом для политического противостояния Арагонской и Вулси.

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