Места съёмок

Места и даты съемок сериала Романовы

Основные места съемок сериала Романовы

  • Прага, Чехия
  • Констанца, Румыния
