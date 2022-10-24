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Пакт 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Пакт
Киноафиша Сериалы Пакт Сезоны Сезон 2

The Pact 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пакт»

Во 2 сезоне сериала «Пакт» продолжается история о самых страшных секретах, которые хранят люди, а также о том, как далеко может зайти человек, чтобы защитить того, кого любит. Преданная мать и социальный работник Кристин Риз по-прежнему скорбит о своей утрате. Незнакомец связывается с ее семьей, заявляя о том, что Кристин скрывает от близких нечто шокирующее. По мере того как Коннор сближается с Меган и Джейми, Кристин делает все возможное, чтобы оспорить его претензии. Тем временем Уилл получает ультиматум от своей супруги Саманты. Коннор неожиданно появляется на девичнике Меган.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Пакт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
24 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
24 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
24 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
24 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
24 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
24 октября 2022
График выхода всех сериалов
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