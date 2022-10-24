Во 2 сезоне сериала «Пакт» продолжается история о самых страшных секретах, которые хранят люди, а также о том, как далеко может зайти человек, чтобы защитить того, кого любит. Преданная мать и социальный работник Кристин Риз по-прежнему скорбит о своей утрате. Незнакомец связывается с ее семьей, заявляя о том, что Кристин скрывает от близких нечто шокирующее. По мере того как Коннор сближается с Меган и Джейми, Кристин делает все возможное, чтобы оспорить его претензии. Тем временем Уилл получает ультиматум от своей супруги Саманты. Коннор неожиданно появляется на девичнике Меган.