158 800 000 миллионов просмотров за месяц и это только начало: «Кей-поп-охотницы на демонов» ворвались в топ-5 Netflix, но за что?

«Редчайший случай в наше время»: сериал «Правительство» — 38 эпизодов без насилия, 100 % рекомендаций и рейтинг 5 из 5

«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ

Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли

Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

Кубрик экранизировал русскую классику еще 60 лет назад: фильм получил 7,1 балла — но сам режиссер был недоволен

Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть