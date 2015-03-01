«Невский» был драмой, «Шеф» — тяжелым, а тут просто ржач: сериал «Копы» покажет, какими могут быть менты без надрыва

Почему все хотят вырвать у него сердце? Раскрываем главный секрет силы Денджи из «Человека-бензопилы»

Так погиб Шилов в 11 сезоне «Ментовских войн» или нет? Расставим все точки над «i»

Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов

ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)

У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)