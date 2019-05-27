В 1 сезоне 5 серии сериала «Горячая зона» выясняется, что вирус у людей ведет себя иначе, чем у приматов. Джакс со своей командой работает на критически опасном четвертом уровне лаборатории. Она напрямую контактирует с зараженными Эболой обезьянами.
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