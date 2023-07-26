Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Братья Харди 2020 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Братья Харди
Киноафиша Сериалы Братья Харди Сезоны Сезон 3

The Hardy Boys
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Братья Харди»

В 3-м сезоне сериала «Братья Харди» продолжается история Фрэнка и Джо Харди, которые приехали в Бриджпорт, чтобы раскрыть правду о трагическом происшествии, навсегда изменившем их жизни. Однако главные герои даже не подозревали, что при этом им предстоит столкнуться с чем-то гораздо более устрашающим. Братья Харди приложили немало усилий, чтобы раскрыть причину гибели своей матери. Их переезд из большого города оказался не совсем таким, как они ожидали, и дорога была полна трудностей. В новом сезоне главные герои вновь погрузятся в прошлое своей семьи. Братьям Харди предстоит еще немало открытий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Братья Харди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Странное наследство A Strange Inheritance
Сезон 3 Серия 1
26 июля 2023
Исчезающий акт A Vanishing Act
Сезон 3 Серия 2
26 июля 2023
Обещанные неприятности A Promise of Trouble
Сезон 3 Серия 3
26 июля 2023
Крушение The Crash
Сезон 3 Серия 4
26 июля 2023
Открытие Revelation
Сезон 3 Серия 5
26 июля 2023
Паучья сеть The Spider's Net
Сезон 3 Серия 6
26 июля 2023
В старом доме At the Old House
Сезон 3 Серия 7
26 июля 2023
Дикая поездка A Wild Ride
Сезон 3 Серия 8
26 июля 2023
График выхода всех сериалов
Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?
Леху будет искать даже Бузова? Как певица связана со вторым сезоном «Ландышей»
Зачем наложницы мылись в хамаме, закутанные в простыни? Дело не в цензуре, и не в религии — историки все объяснили
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше