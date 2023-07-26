В 3-м сезоне сериала «Братья Харди» продолжается история Фрэнка и Джо Харди, которые приехали в Бриджпорт, чтобы раскрыть правду о трагическом происшествии, навсегда изменившем их жизни. Однако главные герои даже не подозревали, что при этом им предстоит столкнуться с чем-то гораздо более устрашающим. Братья Харди приложили немало усилий, чтобы раскрыть причину гибели своей матери. Их переезд из большого города оказался не совсем таким, как они ожидали, и дорога была полна трудностей. В новом сезоне главные герои вновь погрузятся в прошлое своей семьи. Братьям Харди предстоит еще немало открытий.