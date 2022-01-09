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Постер к сериалу Голдберги
Киноафиша Сериалы Голдберги Сезоны
Голдберги (2013 - …), список сезонов The Goldbergs 16+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Голдберги»
Голдберги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 23 эпизода
 
Голдберги - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 24 эпизода
 
Голдберги - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 24 эпизода
 
Голдберги - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 24 эпизода
 
Голдберги - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 22 эпизода
 
Голдберги - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 23 эпизода
 
Голдберги - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2019, 23 эпизода
 
Голдберги - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2020, 22 эпизода
 
Голдберги - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2021, 22 эпизода
 
Сезон 10 / Season 10
2022, 1 эпизод
 
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