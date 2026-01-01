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Места и даты съемок сериала Переправа

Основные места съемок сериала Переправа

  • Бенталл-центр, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Где снимали известные сцены

место съёмок
Уклулет, Британская Колумбия, Канада
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Ярмарочная площадка
Парк Гарри‑Пойнт, Стевестон, Британская Колумбия, Канада
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место съёмок
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
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Даты съемок сериала Переправа

  • 13 марта 2017 - 30 марта 2017
  • 25 июля 2017 - 24 ноября 2017
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