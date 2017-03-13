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Kinoafisha TV Shows The Crossing Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Crossing

  • Bentall Centre, Vancouver, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

location
Ucluelet, British Columbia, Canada
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Fair Grounds
Garry Point Park, Steveston, British Columbia, Canada
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location
Vancouver, British Columbia, Canada
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Filming Dates

  • 13 March 2017 - 30 March 2017
  • 25 July 2017 - 24 November 2017
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