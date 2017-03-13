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The Crossing
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Filming locations
Filming Locations: The Crossing
Bentall Centre, Vancouver, British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
location
Ucluelet, British Columbia, Canada
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Fair Grounds
Garry Point Park, Steveston, British Columbia, Canada
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location
Vancouver, British Columbia, Canada
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Filming Dates
13 March 2017 - 30 March 2017
25 July 2017 - 24 November 2017
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