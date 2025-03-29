Отзывы о сериале «Переправа»

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Сан-Саныч Профессор
29 марта 2025, 20:34
Оценка
Ну вот по десять сезонов бесконечно мусолят Черный список или Стрелу, когда уже со второго сезона полная нуднятина! А по настоящему умный и тонкий сериал, достаточно драматичный и психологический - всего 11 серий! И хорошо показана алчность, бюрократия и коррупция чванливых Штатов - наглые и властолюбивые Гринго, которые сами просятся под каблук новой расы - Апексов! Зато Шериф просто лапочка - косит под деревенского простачка, а на самом деле единственный умный, добропорядочный, честный и проницательный человек, как и его помощник! Смотришь на этого простого сельского мужика и втайне веришь - он РУССКИЙ!!! Ну или немножко эстонский молдаван, либо белорусский татарин с прожидью...
29 марта 2025, 20:34
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Киноафиша.инфо
30 марта 2025, 10:29
в ответ на сообщение
Сан-Саныч Профессор от 29 марта 2025, 20:34
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
30 марта 2025, 10:29
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