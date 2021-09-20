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Большой скачок 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Большой скачок
Киноафиша Сериалы Большой скачок Сезоны Сезон 1

The Big Leap
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большой скачок»

В 1 сезоне сериала «Большой скачок» действие фокусируется на группе неудачников, которые отчаянно пытаются доказать своему окружению, что они способны на многое. Главные герои решают принять участие в новом танцевальном и очень жестоком реалити-шоу, победитель которого получит возможность стать очень богатым и знаменитым. По ходу развития событий становится понятно, что у каждого персонажа есть свой собственный бэкграунд и личная непроработанная драма, серьезно повлиявшая на его жизнь и отношения с людьми.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Большой скачок График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я хочу, чтобы ты вернулся I Want You Back
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2021
Классический и трагический любовный треугольник Classic Tragic Love Triangle
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2021
Белый лебедь жив! The White Swan Lives!
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2021
Ничего, кроме денежного выстрела Nothing But Money Shots
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2021
Мы были еще младенцами We Were Just Babies
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2021
Я должен был пойти в Мотаун I Should Have Gone To Motown
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2021
Заговор мести Revenge Plot
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2021
Абсолютно идиотская жизнь Big Dumb Life
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2021
Что нам мешает? What Prevents Us?
Сезон 1 Серия 9
15 ноября 2021
Лебединая песня Swan Song
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2021
Мы сами создаем свой свет We Make Our Own Light
Сезон 1 Серия 11
6 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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