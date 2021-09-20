В 1 сезоне сериала «Большой скачок» действие фокусируется на группе неудачников, которые отчаянно пытаются доказать своему окружению, что они способны на многое. Главные герои решают принять участие в новом танцевальном и очень жестоком реалити-шоу, победитель которого получит возможность стать очень богатым и знаменитым. По ходу развития событий становится понятно, что у каждого персонажа есть свой собственный бэкграунд и личная непроработанная драма, серьезно повлиявшая на его жизнь и отношения с людьми.