В 1 сезоне 5 серии сериала «Чудовище должно умереть» специальный инспектор Стрэйнджвэйс по-настоящему ошеломлен теми открытиями, которые были сделаны в ходе своего нового дела. Теперь ему предстоит найти ответы на все все свои вопросы...