В 1-м сезоне сериала «Расскажи мне свои секреты» Карен Миллер меняет имя на Эмма Холл и отправляется в маленький город, расположенный в американском штате Луизиана, в качестве участницы программы защиты свидетелей. Она провела не один год за решеткой вместо своего бойфренда, серийного убийцы Паркера. На его счету множество жертв в лице молодых девушек, среди которых и Тереза, дочь Мэри Барлоу. Труп Терезы не удалось обнаружить, и Мэри убеждена, что ее дочери удалось уцелеть. Она искала ее много лет, за которые успела развестись с отцом Терезы. Женщина даже хотела добиться встречи с Паркером, но из этого ничего не вышло.