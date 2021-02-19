Меню
Расскажи мне свои секреты 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Расскажи мне свои секреты
Киноафиша Сериалы Расскажи мне свои секреты Сезоны Сезон 1

Tell Me Your Secrets 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расскажи мне свои секреты»

В 1-м сезоне сериала «Расскажи мне свои секреты» Карен Миллер меняет имя на Эмма Холл и отправляется в маленький город, расположенный в американском штате Луизиана, в качестве участницы программы защиты свидетелей. Она провела не один год за решеткой вместо своего бойфренда, серийного убийцы Паркера. На его счету множество жертв в лице молодых девушек, среди которых и Тереза, дочь Мэри Барлоу. Труп Терезы не удалось обнаружить, и Мэри убеждена, что ее дочери удалось уцелеть. Она искала ее много лет, за которые успела развестись с отцом Терезы. Женщина даже хотела добиться встречи с Паркером, но из этого ничего не вышло.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Расскажи мне свои секреты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Однажды я была влюблена Once I Had a Love
Сезон 1 Серия 1
19 февраля 2021
Кремируйте меня, когда меня не станет Burn Me When I'm Gone
Сезон 1 Серия 2
19 февраля 2021
Кто-то хуже меня Someone Worse Than Me
Сезон 1 Серия 3
19 февраля 2021
Я тебя не знаю I Don't Know You
Сезон 1 Серия 4
19 февраля 2021
Я пришла сюда сама I Got Here By Myself
Сезон 1 Серия 5
19 февраля 2021
Я хороший человек I'm a Good Person
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2021
Теперь ты видишь меня Now You See Me
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2021
Будь моим Be Mine
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2021
Попался Gotcha
Сезон 1 Серия 9
19 февраля 2021
Мертвецы возвращаются The Dead Come Back
Сезон 1 Серия 10
19 февраля 2021
График выхода всех сериалов
