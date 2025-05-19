Menu
Ted Lasso
«”Во все тяжкие”… но про футбол»: нейросеть определила лучший спортивный сериал — не угадали, это не «Тед Лассо»
Вместо прилизанной и доброй мелодрамы — грязь, кровь и безнадега с привкусом вылета из Премьер-лиги.
Write review
19 May 2025 10:52
«Для фанатов совершенно непростительно»: эти моменты в «Теде Лассо» бесят тех, кто хоть немного разбирается в футболе
Некоторые из спорных ситуаций, к слову, русскоязычный зритель может не понять.
1 comment
18 May 2025 21:59
От «Теда Лассо» до «Все совпадения неслучайны»: что посмотреть на Apple TV+ после 2 сезона «Разделения»
Хитовый научно-фантастический сериал от Бена Стиллера — далеко не единственная причина, по которой мы так любим эту платформу.
Write review
3 April 2025 07:29
Глупый и забавный, но способный исцелить душу: этот великолепный сериал заменил иностранцам антидепрессанты
Комедия способная даже самых озлобленных людей сделать чуточку добрее.
Write review
26 March 2025 16:11
590 000 000 причин «почему»: 2 сезон «Разделения» едва вышел и сразу установил уникальный рекорд
Киноделам придется постараться, чтобы перебить эти невероятные показатели.
Write review
20 February 2025 12:19
Были мужчины — стали женщины: 4 сезон «Теда Лассо» будет совсем не таким, как все ждут
Шоураннеры, кажется. решили сойти с проторенного пути.
Write review
9 February 2025 15:13
Самый добрый сериал в мире получил продолжение, а вы не смотрели первые сезоны
Лучший вариант для теплых осенних вечеров.
Write review
8 October 2024 09:46
«Тед Лассо» без Теда Лассо? Продолжение самого доброго сериала могут снять без главной звезды
Актер уже достаточно повлиял на шоу, чтоб отпустить его в свободное плавание.
Write review
1 September 2024 14:45
4 сезон «Теда Лассо» только что лишился одной из главных звезд: надежды мало даже на камео
Сохранить прежнюю магию шоу будет гораздо сложнее.
Write review
27 August 2024 19:00
Думали, 3-й сезон — последний? Зрителей готовят к продолжению хитового «Теда Лассо»
Часть актеров готова вернуться в самый добрый сериал последних лет.
Write review
25 August 2024 15:45
