В 1 сезоне 8 серии сериала «Сын за отца» Вадим возвращается из тюрьмы и рассказывает Ире о том, что произошло. Во время его визита к Георгию за кабинетом ведут наблюдение. К судье приходят Ковалевы, чтобы тот рассудил их с собственным сыном.
Related video
После показа этого фильма Кончаловского пришлось вызывать скорую: шедевр запретили на 20 лет
Трогательная бабуля: счастливую Яковлеву сняли с малышом на руках
В этом году рождаются мужчины, которые думают только о себе
Секрет «монтажа» раскрыт: над трюком в «Кавказской пленнице» ломали голову полвека
«Позор мультипликации»: советский хит «вывернул» иностранцев наизнанку
Выходные будут такими напряженными, что хоть вой на Луну: особенно не повезет нескольким знакам зодиака
Годы одиночества: звезда «Операции "Кооперация"» вызывает только жалость
На камеры не попало: звезды «Дома-2» стали жертвами злого рока
Пройдите тест, а мы угадаем, сколько лет исполнилось вашему интеллекту
Жених в шутку сказал в ЗАГСе, что не согласен на брак: реакция регистратора шокировала всех
Тамара из «Порчи» в обычной жизни выглядит еще экстравагантнее, чем на экране: убедитесь сами
Корнея Чуковского никогда не существовало: мало кто знал имя главного сказочника СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail